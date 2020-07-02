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حادث في موقع نووي إيراني دون عن إصابات

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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن حادثا وقع في مستودع في مجمع نووي بدون أن يسفر ذلك عن إصابات أو تلوث إشعاعي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا). وأفاد المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي التلفزيون الرسمي أنّ "حادثا وقع صباح الخميس وأدى إلى تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز" بوسط إيران. وأضاف كمالوندي أنّ المجمع الواقع في وسط إيران "لا يشهد حاليا نشاطا وهو ما يعني أنه خال من مواد مشعة". ولم يوضح المتحدث طبيعة الحادث لكنّه قال إنه تسبب "ببعض الضرر الهيكلي"، إلا أنّه أكد أنه ليس هناك خطر تلوث إشعاعي.

وأوضح كمالوندي أنّه "لم يكن هناك انقطاع في عمل موقع التخصيب نفسه" ، الذي "يعمل بالسرعة التي كان يعمل بها" سابقاً. ومجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران. وأعادت طهران تخصيب اليورانيوم في نطنز في سبتمبر الفائت، بعدما كانت اتفقت مع القوى الدولية على تعليق تخصيب اليورانيوم به بموجب الاتفاق.


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