حادث في موقع نووي إيراني دون عن إصابات

وأوضح كمالوندي أنّه "لم يكن هناك انقطاع في عمل موقع التخصيب نفسه" ، الذي "يعمل بالسرعة التي كان يعمل بها" سابقاً. ومجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران. وأعادت طهران تخصيب اليورانيوم في نطنز في سبتمبر الفائت، بعدما كانت اتفقت مع القوى الدولية على تعليق تخصيب اليورانيوم به بموجب الاتفاق.
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