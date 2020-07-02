بعد استطلاعات الرأي..بايدن يجدد تفوقه على ترامب بالتبرعات

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فاقت التبرعات التي جمعتها حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق نحو البيت الأبيض على المبالغ التي جمعتها حملة الرئيس دونالد ترامب خلال الشهرين الماضيين، في إشارة إلى الدعم الذي قد يحصل عليه بايدن.

وبحسب أرقام نشرت الأربعاء، تمكنت حملة بايدن الانتخابية من جمع 141 مليون دولار في الشهر الماضي في أعلى تبرعات شهرية على الإطلاق، بزيادة حوالى 10 ملايين دولار عن حملة ترامب.

كما تخطت التبرعات لحملة المرشح الديمقراطي منافسه الجمهوري في الربع الثاني من عام 2020 بواقع 282,1 مليون دولار مقابل 266 مليون لترامب للفترة ما بين أبريل وحتى يونيو.

وفي بيان لها، أكدت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، أن الزيادة في التبرعات تظهر تصاعد وتيرة الحماس لدى القاعدة الشعبية لانتخاب جو بايدن مقارنة بتلك التي تدعم ترامب.

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ووفقا لديلون، فإن أكثر من ثلثي المتبرعين لبايدن في الشهر الماضي كانوا من المساهمين لأول مرة، حين حصل بايدن في يونيو رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي من خلال تفوقه بعدد المندوبين.

من جهتها، أكدت حملة ترامب أن لديها 295 مليون دولار وتتقدم على بايدن فيما يخص السيولة النقدية، لكن حملة بايدن لم تعلن عن السيولة بعد.

يذكر أن حملة جمع الأموال تنطلق بقوة قبل ستة أشهر من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب أرقام موقع ريل كلير بوليتيكس، يتفوق المرشح الديمقراطي على خصمه ترامب بفارق 9,4 في المئة في الاستطلاعات الوطنية، كما يتخطاه أيضا في استطلاعات الرأي للعديد من الولايات المتأرجحة التي ساهمت في تحقيق الفوز لترامب، ومنها ولايات فلوريدا وبنسلفانيا وويسكونسن.