الكويت.. اقتراب حصيلة إصابات كورونا من 48 ألفا حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، عن تسجيل 919 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إضافة إلى 675 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغت حصيلة الحالات المصابة في البلاد 47859، منها 351 حالة وفاة. وتعافى من المرض 36390 شخصا.

وأشارت إلى أنها أجرت 4312 فحصا للكشف عن كورونا خلال يوم، ليبلغ إجمالي الفحوص التي تم تنفيذها منذ تفشي الوباء، أكثر من 395 ألفا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,850 مليون إصابة، بينهم أكثر من 519 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,067 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.