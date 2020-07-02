كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر لقاء الشر.. تحركات مشبوهة لقطر وتركيا وإيران مع قمة تميم وأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجب طيب أردوغان

يجري اليوم لقاء جديد بين الرئيس التركيوبين الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، وذلك وسط العديد من التحركات المشبوهة، التي يقوم بها ثلاثي الشر إيران وتركيا وقطر في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية.

*تركيا وتحرك دولي للتوسع في سوريا

"كما فعل أردوغان في المرة الماضية، يفعلها الآن" بتلك الكلمات وصف شريف إبراهيم الناشط السياسي الكردي، أن القمة بين تركيا وإيران وروسيا حول الوضع في سوريا، مبينًا أنها تعتبر رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه في حضن إيران وبوتين إذا لم تلب لأردوغان ما يريد، واول إشارة تخطيط لهجوم على روج آفا، ميليشيات الإيرانية تكدس قواتها في البوكمال اولإرهابيين التابعة لاحتلال التركيا يخططون للهجوم على عين عيسى لفصل كوباني عن الجزيرة ومن ثم الهجوم على الرقة طبعا.



وأكد إبراهيم لـ"الخليج 365"، أن أردوغان يستغل الوضع الدولي خاصة وأن روسيا تريد أن تضغط على الإدارة الذاتية لتسليم المنطقة إلى النظام السوري ولكن جميعا نعلم هذا مرفوض عند الإدارة الذاتية وستختار المقاومة كما عفرين وسري كانية وهي خاسرة أمام احتلال العثماني بدعم الناتو. وأكد إبراهيم لـ"الخليج 365"، أن أردوغان يستغل الوضع الدولي خاصة وأن روسيا تريد أن تضغط على الإدارة الذاتية لتسليم المنطقة إلى النظام السوري ولكن جميعا نعلم هذا مرفوض عند الإدارة الذاتية وستختار المقاومة كما عفرين وسري كانية وهي خاسرة أمام احتلال العثماني بدعم الناتو. وأضاف المحلل السياسي الكردي: أن المخططات التركية أصبحت واضحة ولكن على الأكراد ألا يبقون مكتوفي الأيدي، فالإعتصامات في الدول الأوربية لها دور ولكن غير كافية يجب تكثيف عمل دبلوماسي بلا توقف في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وجميع الدول في أتحاد الاوربي. *إيران تحاول استمالة عشائر الموصل

بينما يتواكب التحرك التركي مع آخر مماثل لإيران، حيث حذر المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، الشيخ مزاحم الحويت، من استمرار تدخلات المليشيات المرتبطة بطهران بشؤون العشائر العربية ومحاولة تلك الميليشيات من استغلال الوضع المعيشي الصعب للمناطق المحررة من داعش. Advertisements وأتهم الحويت في تصريحات لـ"الخليج 365"، ميلشيات "عصائب اهل الحق " بزعامة قيس الخزعلي باستمالة عدد من الزعامات العشائرية العربية لصالح ايران، وذلك عبر توزيع قطعة بنادق كلاشنكوف ومبلغا من المال لشخصيات عشائرية في مدينة الموصل مستخدمة تلك الميلشيات اسلوب الضغط والترهيب؛ من أجل الحصول على تأييد تلك الزعامات بمشروع ايران التوسعي وإسكات صوت العشائر العربية ازاء التجاوزات التي تقوم بها تلك الميليشيات بحق المدنيين في محافظة نينوى ابرزها انشاء مدارس دينية طائفية باللغة الفارسية وكذلك انشاء معسكرات تضم عناصر من الحرس الثوري الايراني داخل حدود محافظة نينوى وتحديدا في مناطق سهل نينوى شمال شرق الموصل والتي نعتبرها منطقة مغلقة ومحتلة من قبل ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران. وأضاف المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها: أن من ضمن اهداف هذه الحملة هي لضمان ولاء العشائر في محافظة نينوى إلى جانب ميليشيات ايران تمهيدا لكسب دعم العشائر في الانتخابات العراقية القادمة للحصول على عدد اكبر من المقاعد في البرلمان المؤيدة للمشروع التوسعي لولاية الفقيه.