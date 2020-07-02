كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تركية تكشف عن الأسباب التي دفعت أردوغان لزيارة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضرب الأزمات تركيا بشكل مستمر دائماً؛ بسبب إنشغال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق أحلامه التوسعية واعتداءاته على دول الجوار في سوريا والعراق، وانشغاله بإشعال الوضع في ليبيا، مما إنعكس بصورة سلبية على الاقتصاد التركي الذي أصبح يستنزف بشكل دائم بسبب رواتب المرتزقة وشحنات الأسلحة، التي يتم إرسالها إلى مناطق الاشتباكات في ليبيا وسوريا والعراق.

وذلك الأمر دفع أردوغان للبحث عن الحليف الثري، الذي دائمًا ما يتحمل تكلفة مغامراته ورغم الأزمات، التي تحيط بدولة قطر من نقص سيولة وإنهيار اقتصادي، إلا أن أردوغان دائمًا ما يجد في الدوحة مصدر لا ينضب للمال، فأزمة السيولة في قطر يعاني منها القطريون فقط وليس الأسرة الحاكمة ومشروعاتها.

و كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن زيارة مفاجئة لأردوغان إلى الدوحة؛ حيث أكدت على أن الطاغية التركي سيتوجه إلى قطر غدًا الخميس للقاء حليفه تميم بن حمد آل ثاني، مشيرة أن تلك الزيارة هي الأولى منذ أن تفشي فيروس كورونا عالميًا، الزيارة التي تم الاتفاق عليها هاتفيًا لم تعلن الرئاسة التركية عن سببها، ولم تذكر تفاصيل الملفات التي سيتم نقاشها خلال الزيارة.

مما دفع مراقبون لتأكيد أن الزيارة جاءت بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وضخ المزيد من الأموال القطرية في ماكينة الحرب التركية، التي باتت تمثل حملًا على الاقتصاد التركي والقطري معًا، بعد أن تورط الرئيس التركي في فتح عدة جبهات في عدة دول قادرة على إفلاس تركيا التي تعاني من الأساس من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية الفاشلة.