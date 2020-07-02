كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين يشيد بالتصويت الذي سمح لـ"بوتين" بتمديد حكمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الكرملين، اليوم الخميس، بانتصار نتيجة تصويت على مستوى روسيا أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحق في الترشح لفترتين أخريين، لكن مجموعة مراقبة مستقلة قالت، إن التصويت لم يكن حرًا وكانت النتيجة معيبة.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم "بوتين"، إن الطبيعة المؤكدة للتصويت على مستوى البلاد هي مقياس لمدى ثقة الروس بوتين في إدارة البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بيسكوف": "يعتبر بالتأكيد انتصارًا. إن ما حدث كان في الواقع استفتاء منتصر بحكم الواقع على الثقة في بوتين".

أظهرت النتائج النهائية بعد التصويت الذي استمر أسبوعًا أن ما يقرب من 78 ٪ من الناخبين قد أيدوا تغييرات في الدستور تسمح بوتين بفترتين أخريين محتملتين لمدة ست سنوات بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في عام 2024.

وهذا يعني أن الضابط السابق في المخابرات السوفياتية البالغ من العمر 67 عامًا، والذي حكم روسيا لأكثر من عقدين كرئيس أو رئيس وزراء، يمكن أن يكون في السلطة حتى يبلغ من العمر 83 عامًا.

وقال "بوتين"، الذي شغل بالفعل أطول فترة خدمة في التاريخ الروسي الحديث منذ جوزيف ستالين، إنه لم يقرر بعد مستقبله السياسي، على الرغم من أن النقاد يقولون، إنهم على يقين من أنه سيحاول البقاء في الكرملين لأطول فترة ممكنة.

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يعتقد بعض المحللين، أنه قد يبقي خياراته مفتوحة حتى لا يصبح بطة عرجاء قبل عام 2024.

أظهر استطلاع أجراه مركز ليفادا، أن تصنيف الموافقات على بوتين بلغ 60٪ الشهر الماضي، ولا يزال مرتفعا ولكنه يحوم حول أدنى مستوى له منذ عقدين بعد انزلاقه في أبريل وسط أزمة الفيروسات التاجية والألم الاقتصادي المرتبط بها.

ووصف نشطاء المعارضة التصويت بأنه غير شرعي وقالوا، إنه يهدف إلى تقنين رئاسة بوتين مدى الحياة.

وقالت جولوس، وهي منظمة غير حكومية تراقب الانتخابات، اليوم الخميس، إنها سجلت العديد من المخالفات أثناء التصويت، بما في ذلك حشو صناديق الاقتراع وحالات واسعة النطاق من أرباب العمل الذين أجبروا الموظفين على الإدلاء بأصواتهم.

وأضافت جولوس: "هذا التصويت السابق لم يسبق له مثيل بالفعل وسيسجل في تاريخ البلاد كمثال على محاولة التعدي على سيادة الشعب."

كانت كسينيا المقيمة في موسكو واحدة من عدة أشخاص قالت لرويترز إنها لا تعتقد أن الأرقام الرسمية حول نتيجة التصويت.