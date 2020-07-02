كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات التركية تنتهك سيادة العراق وتسيطر على مرتفعات جبل خامتير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عراقية، اليوم الخميس، ان القوات التركية سيطرت على مرتفعات جبل خامتير أعلى قمة داخل الأراضي العراقية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكان مسؤول تركي، قد كشف أن أنقرة تخطط لبناء مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق.

وكاتت وزارة الخارجية العراقية، استدعت السفير التركي في بغداد مجددًا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، احتجاجًا على استهداف طائرات تركية مخيما للاجئين في نينوى.

وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، أن طائرات تركية قامت باختراق الأجواء العراقية، واستهداف مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور غرب أربيل.

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وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

وكانت طائرات حربية تركية، قصفت قاعدة لحزب العمال الكوردستاني في مخمور، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن القصف التركي أسفر عن تدمير القاعدة الجديدة لحزب العمال الكوردستاني في زيني ورتي.

وفي بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية قالت فيه إن: "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقاً للأجواء العراقية اليوم من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة (سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة"، مضيفاً أنه "تعرض مخيم للعوائل الكورد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ".