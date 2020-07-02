كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون": لا يجب إسقاط تمثال سيسل رودس الاستعماري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، بأنه لا ينبغي إسقاط تمثال المستعمر سيسل رودس من القرن التاسع عشر من كلية جامعة أكسفورد، لأنه لا ينبغي تعديل التاريخ.

وقال "جونسون" لصحيفة "إيفنينج ستاندرد"، إنه لا يرغب في رؤية التمثال يسقط، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكما نقلت "ستاندرد"، أردف، أن الأمر سيكون مثل "محاولة التجديف أو تعديل تاريخنا ... مثل بعض السياسيين الذين يحاولون تغيير إدخاله على ويكيبيديا بشكل مخادع".

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وأضاف: "أنا مؤيد للتراث ، أنا مؤيد للتاريخ ، وأنا أؤيد أن يفهم الناس ماضينا بكل عيوبه".

وقالت جامعة أوريل أكسفورد، الشهر الماضي، إنها تريد إزالة تمثال رودس بعد حملة قام بها أولئك الذين يجادلون في أن التمثال يمجد العنصرية ويهين الطلاب السود.

وقد أزيل تمثال لتاجر العبيد الشهير روبرت ميليجان من أمام متحف لندن دوكلاندز، أحد شهر متاحف العاصمة البريطانية.

وكان عمدة لندن صديق خان، قد أعلن إجراء مراجعة لكل التماثيل الموجودة في المدينة وأسماء جميع شوارعها، وقال إنه يجب أن "يزال" أي تمثال أو اسم شارع لها علاقة بالعبودية.