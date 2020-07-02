كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتنام تحتج على التدريبات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة الخارجية الفيتنامية شكوى إلى الصين بشأن تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي قالت، إنها "ضارة" لعلاقة بكين مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، لي ثو هانج، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الخميس: "تدريبات الصين حول (المظلات) تنتهك سيادة فيتنام بشكل خطير."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن التدريبات "تزيد من تعقيد الوضع، وتضر بالعلاقة بين الصين والآسيان".

وأوضحت "هانج"، أن فيتنام تواصلت مع الصين وسلمت مذكرة دبلوماسية تعارض التدريبات.

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كما قالت: "نطلب من الصين الامتناع عن تكرار أعمال مماثلة في بحر الصين الجنوبي".

حذرت فيتنام والفلبين من تزايد انعدام الأمن في جنوب شرق آسيا في قمة إقليمية يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف من أن الصين تستخدم غطاء جائحة فيروس كورونا المستجد كوسيلة لزيادة نشاطها في الممر المائي المتنازع عليه.

بدأت الصين يوم الأربعاء خمسة أيام من التدريبات في المياه بالقرب من جزر باراسيل، حيث يوجد تنافس بين فيتنام، وفقًا لإعلان صادر عن إدارة السلامة البحرية في جزيرة هاينان، وهي جزيرة إقليمية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي للصين، في 27 يونيو.

كما دعت الولايات المتحدة الصين إلى وقف "سلوك التنمر" في بحر الصين الجنوبي ، واتهمت بكين باستخدام جائحة فيروس كورونا كغطاء لدفع مطالبها الإقليمية هناك مع زيادة في النشاط البحري.

في مطلع أبريل، قالت فيتنام، إن سفينة مراقبة بحرية صينية غرقت أحد قوارب الصيد التابعة لها. قالت الصين، إن مزاعم فيتنام في بحر الصين الجنوبي غير قانونية و"محكوم عليها بالفشل".