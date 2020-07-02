كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر موقع تركي يكشف أهداف زيارة أردوغان الخبيثة إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يزور اليوم الخميس قطر ويلتقى خلالها أمير البلاد تميم بن حمد.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن الزيارة التى يقوم بها أردوغان من المؤكد سوف تبحث كيفية الحصول على أموال الشعب القطري من أجل دعم الاقتصاد التركى الذى يعانى من أضرار كبيرة بسبب تفشى وباء كورونا، فضلا عن استمرار التنسيق القطرى التركي فى التآمر ودعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة.

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وقد أعلنت الرئاسة التركية، أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة مفاجئة إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، كأول زيارة خارجية له عقب تفشي فيروس كورونا، فيما قالت صحيفة «حرييت» التركية، إنه من المقرر أن يجرى الرئيس التركي اليوم زيارة مفاجأة إلى قطر، فيما لم تعلن الرئاسة عن أسباب الزيارة.

وفى 22 مايو السابق واصل تميم بن حمد أمير قطر، تبديد أموال الشعب القطري وإنفاقه فيما لا ينفع، ويواصل سياسته الاستفزازية ضد الشعوب العربية، وفقًا لموقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية.