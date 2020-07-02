كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعترف بـ"جوايدو" رئيسا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة العليا الإنجليزية، اليوم الخميس، باعتراف بريطانيا بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، كرئيس لفنزويلا، في قضية تتعلق بما إذا كان يجب على غوايدو أو نيكولاس مادورو التحكم في مليار دولار من الذهب المخزن في لندن.

أصدر قاضي المحكمة العليا، نايجل تيري، حكما بأن بريطانيا اعترفت "بشكل لا لبس فيه" بجوايدو كرئيس دستوري مؤقت، كما أوردت وكالة "رويترز".

واستند "تيري" في قراره إلى ما يسمى مبدأ "صوت واحد"، الذي يجب أن تقبل فيه المحكمة بيانًا لا لبس فيه من قبل الحكومة البريطانية يعترف بزعيم دولة أجنبية.

وقال "تيري": "يجب على السلطة القضائية والتنفيذية التحدث بصوت واحد. لا يمكن أن يكون هناك رئيسان لفنزويلا."

وكانت جلسة استماع استغرقت أربعة أيام الأسبوع الماضي آخر جزء من حرب شد على احتياطيات الذهب المحتفظ بها في بنك إنجلترا وتمحورت حول أي من الرئيسين المتنافسين تعتبرهما بريطانيا الآن زعيمة شرعية لفنزويلا.

في أوائل عام 2019، انضمت الحكومة البريطانية إلى عشرات الدول في دعم "جوايدو"، رئيس المؤتمر الذي تسيطر عليه المعارضة الفنزويلية، بعد أن أعلن رئاسته مؤقتة وانتقد "مادورو" باعتباره مغتصبًا حصل على إعادة انتخاب مزورة.

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وقال الفريق القانوني لـ"مادورو"، إن مصرفه المركزي يريد بيع الذهب لتمويل استجابة فنزويلا على فيروس كورونا المستجد. رفع مصرفه المركزي دعوى ضد بنك إنجلترا في مايو زاعماً أنه منع الوصول إلى احتياطيات الذهب الفنزويلية.

وقال ساروش زيوالا، أحد المحامين الذين يمثلون معسكر "مادورو"، اليوم الخميس، إن المصرف الركزي سوف تسعى للحصول على إذن من المحكمة لاستئناف الحكم.

وصف المصرف الركزي على "تويتر" القرار بأنه "سخيف" لحرمان فنزويلا من "الذهب الذي تحتاجه بشكل عاجل لمواجهة الوباء".

إذا تم قبول استئناف المصرف الركزي فإن الوتيرة المتسارعة للقضية تعني أنها يمكن أن تذهب إلى محكمة الاستئناف بلندن في الأسابيع المقبلة. إذا ثبت أن هذا الاستئناف كان ناجحًا، فسيتم رفعه إلى المحكمة العليا.

وتزعم المعارضة أن مادورو يريد استخدام الذهب لسداد حلفائه الأجانب، وهو ما نفاه محاموه. على مدار العامين الماضيين، أزالت حكومة مادورو حوالي 30 طنًا من احتياطياتها في فنزويلا لبيعها في الخارج مقابل العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت سفيرة جوايدو في بريطانيا، فانيسا نيومان، لـ"رويترز": "حصلنا على الذهب لمستقبل الشعب الفنزويلي."

وقال أحد أعضاء الفريق القانوني لجوايدو، إنه يتوقع الآن أن تحدد المحكمة ما إذا كانت جوايدو لديه السلطة لتمثيل البنك المركزي الفنزويلي في قضية قانونية أخرى لتحديد السيطرة على الذهب نفسه.