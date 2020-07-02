الإمارات وشمال مقدونيا يبحثان احتواء تداعيات فيروس كورونا

الخميس 2 يوليه 2020

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال مرئي، مع وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا نيكولا ديميتروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والأمن الغذائي، وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" وسبل تعزيز المواجهة الدولية الجماعية لهذا التحدي والإجراءات، التي اتخذها البلدان خلال التعامل مع الجائحة.



وأكد عبدالله بن زايد و نيكولا ديميتروف، على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف عن الحالات المصابة بالفيروس، وتبادلا التعازي في ضحايا فيروس كورونا.

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وأكدا الحرص على تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز العمل الدولي من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا، والمضي قدماً في مسار التنمية المستدامة بمختلف دول العالم.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد، عن تمنياته لشعب شمال مقدونيا الصديق السلامة والازدهار مشيداً بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة جائحة كورونا، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد "ديميتروف" على تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، وذلك إنطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين معربا عن تمنياته للشعب الإماراتي الصديق السلامة والرخاء، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لدولة الإمارات خلال استضافتها لـ "إكسبو 2020 دبي" الذي يقام العام المقبل، وحضر الاتصال المرئي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.