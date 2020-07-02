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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في خولان شرقي صنعاء والان مع التفاصيل
الخميس 2 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/تموز/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن قصفا جويا للتحالف طال أهدافا للمليشيا في منطقة الوتدة التابعة لمديرية خولان شرقي صنعاء.
وأكدت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مواقع القصف.
وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر
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