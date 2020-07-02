شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في خولان شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/تموز/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن قصفا جويا للتحالف طال أهدافا للمليشيا في منطقة الوتدة التابعة لمديرية خولان شرقي صنعاء. Advertisements وأكدت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مواقع القصف. وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر

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