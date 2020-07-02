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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في خولان شرقي صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يوليه 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/تموز/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

 

وقالت مصادر محلية إن قصفا جويا للتحالف طال أهدافا للمليشيا في منطقة الوتدة التابعة لمديرية خولان شرقي صنعاء.

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وأكدت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مواقع القصف.

 

وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر

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