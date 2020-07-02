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شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: استقبال وزير الدفاع القطري لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية والان مع التفاصيل
الخميس 2 يوليه 2020
أبدى محللون عسكريون استغرابهم من استقبال وزير الدفاع القطري للرئيس التركي لدى وصوله إلى مطار الدوحة اليوم الخميس، 02/تموز/2020.
وقال محللون، إن استقبال وزير الدفاع لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية.
ولفتوا إلى أن قطر التي لطالما تحدثت عن السيادة، تحولت من دولة إلى قاعدة عسكرية للأتراك.
ووصل أردوغان إلى الدوحة اليوم في زيارة قالت كثير من المراقبين أن الهدف منها هو جلب الدعم لتجاوز ورطة التدخل العسكري في تركيا
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