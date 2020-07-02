محللون: استقبال وزير الدفاع القطري لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية

الخميس 2 يوليه 2020

أبدى محللون عسكريون استغرابهم من استقبال وزير الدفاع القطري للرئيس التركي لدى وصوله إلى مطار الدوحة اليوم الخميس، 02/تموز/2020.



وقال محللون، إن استقبال وزير الدفاع لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية.

Advertisements

ولفتوا إلى أن قطر التي لطالما تحدثت عن السيادة، تحولت من دولة إلى قاعدة عسكرية للأتراك.

ووصل أردوغان إلى الدوحة اليوم في زيارة قالت كثير من المراقبين أن الهدف منها هو جلب الدعم لتجاوز ورطة التدخل العسكري في تركيا