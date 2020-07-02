السعودية تسجل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 2 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 3383 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 197 ألفا و608 حالات.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1752 حالة.

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ولفتت إلى تسجيل 4909 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 137 ألفا و669 شخصا.