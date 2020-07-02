شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب جديد يكشف تآمر "المطيري" مع"القذافي" ضد المملكة والكويت والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 كشف تسريب جديد للإخواني الهارب حاكم المطيري تآمره مع الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي لإسقاط النظام في الكويت والمملكة .

Advertisements وخلال الفيديو الذي نشره المعارض القطري " خالد الهيل " تحدث "المطيري "عن القبائل في السعودية والكويت واللعب عليها لتفكيك الوحدة الوطنية وبث الفتنة . تسريب حصري :ردا على الكاذب المدلس #حاكم_المطيري - هنا يلعب حاكم المطيري على الوتر القبلي ويبدو انه ابلغ الكيلاني بمعلومات مسبقة لكي يناقشها مع القذافي. - يتآمر مع القذافي لاسقاط حكام الكويت والسعودية ويتحدث عن سخط في المؤسسات العسكريه!#تونا_مابدينا و #ماخفي_اعظمpic.twitter.com/syl8pa1Epf— Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) تسريب حصري :ردا على الكاذب المدلس #حاكم_المطيري



- هنا يلعب حاكم المطيري على الوتر القبلي ويبدو انه ابلغ الكيلاني بمعلومات مسبقة لكي يناقشها مع القذافي.



- يتآمر مع القذافي لاسقاط حكام الكويت والسعودية ويتحدث عن سخط في المؤسسات العسكريه!#تونا_مابدينا

و #ماخفي_اعظم pic.twitter.com/syl8pa1Epf — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) July 2, 2020

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