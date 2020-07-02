زيارة أردوغان للدوحة.. تعاونات سياسية لدعم الإرهاب

الخميس 2 يوليه 2020

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الرئيس التركي اردوغان سيزرو الدوحة اليوم الخميس .



وأكد مراقبون أن أردوغان يهدف من زيارته إلى قطر للحصول على تمويلات للحروب التي يشنها في كافة الجبهات في المنطقة العربية مثل العراق وليبيا وسوريا.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “ذا ناشيونال” في تقرير لها أن تركيا وقطر تتبنيان أفكارا إخوانية وتحاولان نشرها في أوروبا.

وأشارت إلى أن ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ناحية السياسة الخارجية تضر بصورة المسلمين في أوروبا.

واتهمت أنقرة بتمويل المتطرفين بدعم من الدوحة التي ترتبط بنفس الأيديولوجية الإخوانية التي ترتبط بالعنف والتعصب، وتحاول نشرها في جميع أنحاء العالم، حسب وصف الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن البرلمان الهولندي حذر، في تقرير، من انتشار التمويل التركي والقطري داخل المنظمات الدينية في البلاد بهدف تنفيذ أجندة إخوانية.

كما حذرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية من عواقب ارتفاع التمويلات المالية من تركيا وقطر للمنظمات الدينية في أوروبا، من خلال بعض المؤسسات الخيرية في الشرق الأوسط.

Advertisements

وانتقدت الصحيفة جهود الرئيس التركي لنشر أجندته الإخوانية في أوروبا، والتي تضر بالفعل بصورة المسلمين في الخارج.

ونددت بمحاولة أردوغان استغلال الجالية التركية في أوروبا، والتي تعتبر كبيرة العدد مقارنة بجاليات الدول الأخرى.

واتهمت أنقرة بتمويل المتطرفين بدعم من الدوحة التي ترتبط بنفس الأيديولوجية الإخوانية التي ترتبط بالعنف والتعصب، وتحاول نشرها في جميع أنحاء العالم، حسب وصف الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أن البرلمان الهولندي حذر، في تقرير، من انتشار التمويل التركي والقطري داخل المنظمات الدينية في البلاد بهدف تنفيذ أجندة إخوانية.

كما حذرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية من عواقب ارتفاع التمويلات المالية من تركيا وقطر للمنظمات الدينية في أوروبا، من خلال بعض المؤسسات الخيرية في الشرق الأوسط.

وانتقدت الصحيفة جهود الرئيس التركي لنشر أجندته الإخوانية في أوروبا، والتي تضر بالفعل بصورة المسلمين في الخارج.

ونددت بمحاولة أردوغان استغلال الجالية التركية في أوروبا، والتي تعتبر كبيرة العدد مقارنة بجاليات الدول الأخرى.