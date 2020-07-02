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كاتب سعودي: النظام التركي سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية

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متابعات_ السودان نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يوليه 2020

فتح الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، النار على النظام التركي، مؤكدا أنه سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية.

 

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "لن يخرج المحتل التركي من دويلة قطر حتى ولو قبل تميم أقدام أردوغان، فالأتراك جاؤوا ليبقوا وسوف يتحكمون قريبا في شؤون الدويلة، وسوف  يستغلون ثرواتها في تمويل احتلالهم الدول العربية".

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يذكر ان اردوغان يعتزم زيارة قطر اليوم في زيارة وصفوها المحللون بانها زيارة فاشلة ستاتي بالكوراث والمصائب .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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