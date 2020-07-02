كاتب سعودي: النظام التركي سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية

الخميس 2 يوليه 2020

فتح الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، النار على النظام التركي، مؤكدا أنه سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "لن يخرج المحتل التركي من دويلة قطر حتى ولو قبل تميم أقدام أردوغان، فالأتراك جاؤوا ليبقوا وسوف يتحكمون قريبا في شؤون الدويلة، وسوف يستغلون ثرواتها في تمويل احتلالهم الدول العربية".

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يذكر ان اردوغان يعتزم زيارة قطر اليوم في زيارة وصفوها المحللون بانها زيارة فاشلة ستاتي بالكوراث والمصائب .