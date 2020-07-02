شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها, مشيرةً إلى أن حالات الاصابة الـ 919 تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 74ر59 % و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 26ر40 %.
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