شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 4.2 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 58.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7312.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 211 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 215 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 37 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 84.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 342 ألف سهم تقاسمتها 1476 صفقة.