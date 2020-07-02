شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محللون: استقبال وزير الدفاع القطري لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

الخليج 365 ـ خاص:

أبدى محللون عسكريون استغرابهم من استقبال وزير الدفاع القطري للرئيس التركي لدى وصوله إلى مطار الدوحة اليوم الخميس، 02/تموز/2020.



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وقال محللون، لـ"الخليج 365" إن استقبال وزير الدفاع لأردوغان يشير إلى أن قطر باتت قاعدة عسكرية تركية.

ولفتوا إلى أن قطر التي لطالما تحدثت عن السيادة، تحولت من دولة إلى قاعدة عسكرية للأتراك.

ووصل أردوغان إلى الدوحة اليوم في زيارة قالت كثير من المراقبين أن الهدف منها هو جلب الدعم لتجاوز ورطة التدخل العسكري في تركيا