تسريب جديد يكشف تآمر "المطيري" مع"القذافي" ضد المملكة والكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تسريب جديد للإخواني الهارب حاكم المطيري تآمره مع الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي لإسقاط النظام في الكويت والمملكة .



وخلال الفيديو الذي نشره المعارض القطري " خالد الهيل " تحدث "المطيري "عن القبائل في السعودية والكويت واللعب عليها لتفكيك الوحدة الوطنية وبث الفتنة .

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