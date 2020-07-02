شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تسجل 1361 إصابة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 1361 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 42 ألفا و555 حالة، إضافة إلى 188 وفاة، فيما تماثل 25 ألفاً و318 حالة للشفاء.



وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 4049.

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