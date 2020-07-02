زيارة أردوغان للدوحة تكشف استمرار التنسيق القطرى التركى فى التآمر ودعم المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تحت عنوان يمكن وصفه بـالتآمر والجباية"، يزور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس قطر ويلتقى خلالها تميم بن حمد، وذلك نقلا عن وسائل إعلام تركية، والزيارة التى يقوم بها أردوغان من المؤكد سوف تبحث كيفية الحصول على أموال الشعب القطرى من أجل دعم الاقتصاد التركى الذى يعانى من أضرار كبيرة بسبب تفشى وباء كورونا، فضلا عن استمرار التنسيق القطرى التركى فى التآمر ودعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة.

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ووفقا لموقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة مفاجئة إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، كأول زيارة خارجية له عقب تفشي فيروس كورونا، فيما قالت صحيفة «حرييت» التركية، إنه من المقرر أن يجرى الرئيس التركي اليوم زيارة مفاجأة إلى قطر، فيما لم تعلن الرئاسة عن أسباب الزيارة.

وفى 22 مايو السابق واصل تميم بن حمد أمير قطر، تبديد أموال الشعب القطرى وإنفاقه فيما لا ينفع، ويواصل سياسته الاستفزازية ضد الشعوب العربية.