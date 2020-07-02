العوبثاني: حملة مجتمعية لإقالة الوزير "الحضرمي" أو اللجوء إلى القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

خاص- الخليج 365

أطلق الناشط الحقوقي الأستاذ عبدالله عوض العوبثاني، حملة جمع توقيعات لرفع شكوى ضد وزير الخارجية في حكومة الشرعية.



ووجه العوبثاني في منشور على صحفته في "الفيسبوك" نداء إلى كل الناشطين والمنظمات في حضرموت وكل مناطق الجنوب والوطنيين من أبناء شمال اليمن بالتضامن مع مجموعة الشباب الذين بدأو بجمع التوقيعات لرفع رسالة شكوى سيتم توجيهها للمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ضد وزير الخارجية بالحكومة الشرعية.

وأكد العوبثاني بأن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، سنحاني الأصل وهو ينتمي لأسره تحمل لقب الحضرمي وتسكن منطقة سنحان بمحافظة صنعاء، مشيراً إلى أنه من أبناء المتنفذين الذين تم تعليمهم في أمريكا ليأتي وزير خارجية وأبناء مناطق الثروة يتم محاربتهم ومطاردتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

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وأضاف: أن الشكوى تتضمن المطالبة بمحاسبة الوزير الحضرمي، على تصريحه، الذي اعتبر فيه قوات النخبة الحضرمية بأنها مليشيات.

وأوضح العوبثاني: بأن خطاب وزير الخارجية، خطاب جهات معادية للشرعية وللجيش الشرعي في محور ساحل حضرموت بالمنطقة العسكرية الثانية الذي دحر الإرهاب بعد أن تم إنشائه بقرار من رئيس الجمهورية الشرعي الذي أصدر قرار تعيين الحكومة ووزير الخارجية وقد أثبتت الأيام أن المنصب أكبر منه.

وشدد العوبثاني بأن تصريح وزير الخارجية يراد من خلاله طعن حضرموت التي يستلم راتبه ونثرياته وسفرياته من خيراتها، ونسي أن والده أيام كان المدير العام للمؤسسة الإقتصادية العسكرية عقد صفقات بالمليارات من نهبهم لثروات حضرموت بعد إجتياح الجنوب وحضرموت في يوليو 1994م.

وأكد العوبثاني بأنه إذا لم يتخذ الرئيس هادي أي إجراءات فأن النشطاء الذين قدموا الشكوى سيتوجهون إلى القضاء، مشدداً على أن لحضرموت جيشها ونخبتها التي تحميها وتأمنها، وسيتم قص اليد واللسان التي تتطاول عليها.

وختم منشوره بهاشتاج:#حضرموتبوابةالجزيرة_العربية