صحيفة تكشف الأسباب التي دفعت أردوغان لزيارة الدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نتيجة انشغال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق أحلامه التوسعية واعتداءاته على دول الجوار في سوريا والعراق، وانشغاله بإشعال الوضع في ليبيا، تضرب الأزمات تركيا بشكل مستمر دائماً، مما انعكس بصورة سلبية على الاقتصاد التركي الذي أصبح يستنزف بشكل دائم بسبب رواتب المرتزقة وشحنات الأسلحة التي يتم إرسالها لمناطق الاشتباكات في ليبيا وسوريا والعراق.



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الأمر الذي دفع أردوغان للبحث عن الحليف الثري الذي دائمًا ما يتحمل تكلفة مغامراته ورغم الأزمات التي تحيط بدولة "تميم بن حمد" من نقص سيولة وانهيار اقتصادي إلا أن أردوغان دائمًا ما يجد في الدوحة مصدر لا ينضب للمال، فأزمة السيولة في قطر يعاني منها القطريون فقط وليس الأسرة الحاكمة ومشروعاتها.

صحيفة "حرييت" التركية كشفت عن زيارة مفاجئة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، حيث أكدت أن الطاغية التركي سيتوجه إلى قطر غدًا الخميس للقاء حليفه تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدة أن تلك الزيارة هي الأولى منذ أن تفشي فيروس كورونا عالميًا، الزيارة التي تم الاتفاق عليها هاتفيًا لم تعلن الرئاسة التركية عن سببها، ولم تذكر تفاصيل الملفات التي سيتم نقاشها خلال الزيارة.

مما دفع مراقبون لتأكيد أن الزيارة جاءت بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وضخ المزيد من الأموال القطرية في ماكينة الحرب التركية التي باتت تمثل حملًا على الاقتصاد التركي والقطري معًا، بعد أن تورط الرئيس التركي في فتح عدة جبهات في عدة دول قادرة على إفلاس تركيا التي تعاني من الأساس من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية الفاشلة.