شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: تركيا تتعامل مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم الخميس، أن تركيا تتعامل مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل.



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وكتب عبر تغريدة له على "تويتر" :"تتعامل تركيا مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل، بدلاً من أن يحل أردوغان ضيفًا خلال زيارته لقطر يتصرف وكأن الدوحة محمية تابعة له ينشر جنوده في العاصمة القطرية ويرفض اي وجود للأمن القطري في مطار الدوحة".

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى قطر تحمل الخبث من الجانبين للدول العربية.