بريطانيا: إسقاط أضخم شبكة لأباطرة الجريمة المنظمة

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نصر المجالي: نفذت الشرطة البريطانية أكبر وأهم عملية على الإطلاق ضد شبكة من أباطرة الجريمة الأثرياء الخطرين المتورطين بمؤامرات القتل وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات ممن يعتبرون أنفسهم "لا يمكن المساس بهم".

وخلال العملية كشفت تفاصيلها، اليوم الخميس، والتي أطلق عليها اسم (Venetic) وكانت بدأت في أبريل الماضي بمشاركة آلاف رجال الأمن من مختلف أجهزة الشرطة بقيادة الوكالة الوطنية للجرائم في المملكة المتحدة، ألقي القبض خلالها على نحو 746 يقودون حياة إجرامية سرية من خلال اختراق نظام الهاتف المشفر Encrochat السري الذي يستخدمه المجرمين المنظمون في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن (Venetic) الذ اطلق على العملية يعني لغة هندوأوروبية قديمة في العصور القديمة في شمال شرق إيطاليا (Veneto وFriuli) وجزء من سلوفينيا الحديثة، بين دلتا نهر بو والجانب الجنوبي من جبال الألب.

مصادرة هواتف

وقالت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة إن المحققين صادروا 106 هواتف محمولة من طراز Encrochat أثناء العملية حتى الآن ومنعوا قتل عدة أفراد كانوا هدفا لعصابات منافسة.

وأضافت الوكالة إن العملية شاركت فيها وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا، ويُعتقد أنها الأكبر على الإطلاق ضد مجموعات الجريمة المنظمة.

ويعتقد أن إحدى العصابات التي استهدفتها هي تهريب البنادق والمخدرات من خلال شبكة تمتد عبر أوروبا والإمارات العربية المتحدة.

مضبوطات

وقال المحققون إنه تم ضبط 54 مليون جنيه إسترليني نقدًا و1.5 طن من الكوكايين وما يقرب من 80 سلاحا ناريا، بما في ذلك بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف AK-47، ومدافع رشاشة فرعية، ومسدسات، وأربع قنابل يدوية، وأكثر من 1800 طلقة.

كما تم مصادرة حوالي طنين من العقاقير من الفئة A وB، بما في ذلك أكثر من 28 مليون حبة Etizolam (Valium) من مختبر غير مشروع، بالإضافة إلى 55 سيارة عالية القيمة و73 ساعة فاخرة.

ويقال إن العديد من الأهداف اعتبروا أنفسهم "لا يمكن المساس بهم" - مما يجعلهم أباطرة أثرياء "محترمين" مع أنماط حياة مبنية على أرباح الشركات المشروعة.

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وقال أحد المصادر: "كان الكثير من الأصدقاء والجيران ينظرون إليهم على أنهم من نجوم وأركان المجتمع، لكنهم في الواقع كانوا يعيشون حياة سرية براقة يعتقدون أنها ستستمر إلى الأبد".

وكان أفراد العصابات يستخدمون هواتف Encrochat المخصص الذي يوفر منصة اتصالات مشفرة للغاية يستخدمها بشكل مشروع من قبل المشاهير والصحفيين الاستقصائيين الذين يخشون التعرض للاختراق، حيث كانوا يدفعون نحو 1600 جنيه إسترليني شهريًا مقابل كل هاتف.

وكان عصابات الجريمة المنظمة يستخدمون الهواتف لدعم عملياتهم، وتبديل صور البنادق والمخدرات للبيع والبناء في رموز ومؤقتات تمسح البيانات تلقائيًا.

شرطة العاصمة

وأعلنت شرطة العاصمة لندن أنها دورًا رئيسيًا، في إطار تلك العمليات الأمنية الكبرى، حيث ألقت القبض على 132 مشتبهًا وضبطت 13 مليون جنيه إسترليني نقدًا و14 سلاحًا ناريًا بما في ذلك مدافع رشاشة من نوع (سكوربيون).

وفي إحدى الغارات التي قاموا بها فجرا، استخدم الضباط المتخصصين في الأسلحة النارية لمكافحة الإرهاب وقنابل الصوت لتوقيف المشتبه فيه الخطير المتورط في الأسلحة النارية وتهريب المخدرات.

وقالت مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا دايك: "إنها لحظة مدهشة. لقد عرفنا على مر العصور أن بعض المجرمين المنظمين الذين تعاملنا معهم على مر السنين ولكنهم لم يتمكنوا من تقديمهم للعدالة عن أخطر الجرائم، وقد لجأوا إلى الأجهزة المشفرة التي اعتقدوا أنها لا يمكن اختراقها تمامًا".

وأضافت: "اعتقدوا أنهم لن يتم القبض عليهم مطلقًا وكانوا قادرين على استخدام هذه الأجهزة دون قلق، ولكن نجاح العملية هذا يدل على أن إنفاذ القانون سيكون قادرًا في المستقبل، أينما اختبأت لتتبعك. هؤلاء الأشخاص كانوا يختبئون لفترة طويلة جدًا".

وأضافت كريسيدا دايك: "إذن هذه ليست سوى البداية. لقد اعتقلنا أعدادًا كبيرة من الأشخاص. لدينا الكثير من الأشخاص الذين سنعتقلهم وسنقوم بتعطيل الشبكات الإجرامية المنظمة نتيجة لهذه العمليات لأسابيع وشهور وربما سنوات قادمة".