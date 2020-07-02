شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دوائر الانتخابات الفردية بمجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس على القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وقسم قانون مجلس الشيوخ، جمهورية مصر العربية إلي (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضو بكل منها.

وفي هذا الصدد، ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكامل لعدد المقاعد الانتخابية علي مستوي الجمهورية بنظام الفردي :

· دائرة محافظة القاهرة : عدد المقاعد 10

· دائرة محافظة القليوبية : عدد المقاعد 6

· دائرة محافظة الدقهلية : عدد المقاعد 6

· دائرة محافظة المنوفية : عدد المقاعد 4

· دائرة محافظةة الغربية : عدد المقاعد 5

· دائرة محافظة كفر الشيخ : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة الجيزة : عدد المقاعد 8

· دائرة محافظة الفيوم : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة بني سويف : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة المنيا : عدد المقاعد 5

· دائرة محافظة أسيوط : عدد المقاعد 4

· دائرة محافظة الوادي الجديد : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة سوهاج : عدد المقاعد 5

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· دائرة محافظة قنا : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة الأقصر : عدد المقاعد 2

· دائرة محافظة أسوان : عدد المقاعد 2

· دائرة محافظة البحر الأحمر : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة الشرقية : عدد المقاعد 7

· دائرة محافظة دمياط : عدد المقاعد 2

· دائرة محافظة بورسعيد : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة الإسماعلية : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة السويس : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة شمال سيناء : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة جنوب سيناء : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة الاسكندرية : عدد المقاعد 7

· دائرة محافظة البحيرة : عدد المقاعد 7

· دائرة محافظة مرسي مطروح : عدد المقاعد 1