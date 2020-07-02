شكرا لقرائتكم خبر عن نص التقرير البرلمانى حول تعديل قانون حماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة،والإعلام والثقافة والآثار، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشته خلال جلساته العامة التى تبدأ الأحد القادم، ويأتي مشروع القانون من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم، والتزاماً منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم،حيث رأت الحكومة تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عاماً برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

واستبدل مشروع القانون نص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية نصاً جديداً يتضمن إنه فى حالة قيام من هم دون سن الواحد وعشرين عاماً بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره مائة جنيه.

كما تضمن التعديل إضافة فقرة للمادة تقضى بإعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.