شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان" ترحب بموقف السعودية تجاه ملف "سد النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشاركة نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لبحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، ودعمها للموقف المصري خطوة جيدة.

وأشاد " أباظة "، فى بيان له اصدره اليوم، بتوضيح منزلاوي للأمين العام أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف وتأكيده على أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان ورفض أي عمل أو إجراء من شانه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.

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كما لفت النائب أحمد فؤاد أباظة إلى تأكيد الدكتور منزلاوي على أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الاقليمي ومطالبته من الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية، مؤكدا ان مثل هذه المواقف المشرفة من المملكة العربية السعودية تجاه مصر ليست بغريبة خاصة وأن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والرياض وهناك توافق بين وجهتى نظر الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.