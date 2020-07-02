شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد :اتصالاتنا مستمرة للوصول لقائمة وطنية بشأن انتخابات النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحزب حريص على ترجمة المادة 5 من الدستور والتى تنص على أن أى يقوم على أساس التعددية الحزبية لنكون أمام برلمان وطنى متوافق لمصر، مشددا على أن الحزب منفتح ويتعاون مع كافة القوى الحزبية لما فيه صالح مصر .

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الاتصالات مستمرة مع كافة الأحزاب للوصول لقائمة وطنية مشتركة والحزب فى حالة انعقاد دائم لإعداد قائمة مرشحيه وتلقي الطلبات، موضحا أن التشاورات حتى الآن تشمل الأحزاب المنضوية داخل الائتلاف البرلمانى دعم مصر وعلى رأسها حزب مستقبل وطن للوصول لقوائم توافقية وأيضا التنسيق على الترشح للفردى .

وشدد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للديمقراطية وهو ما يستلزم أن نكون أمام الرأى والرأى الآخر ووضع مصلحة المواطن فوق أى اعتبار آخرى، وهو ما يدركه الجميع ويضع المصالح العليا فوق أى مصلحة والتحالف لن يكون بمسمى متفرد لحزب ما .

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ولفت "أبو شقه "، إلى أنه بحسم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، تتضح الصورة كاملة للانتخابات المقبلة ومن ثم تتمكن الأحزاب من إتمام استعدادتها للانتخابات المقبلة وهو ما ينتظر حسمه فى البرلمان خلال الأيام القادمة .

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا قانون مجلس الشيوخ.