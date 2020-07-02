شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لدوائر القائمة بمجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

1- ( الدائرة الأولي ) – دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ( تضم 6 محافظات بإجمالي 35 مقعد) تتوزيع كالاتي : - محافظة القاهرة 11 مقعد - محافظة القليوبية 6 مقاعد - محافظة الدقهلية 6 مقاعد - محافظة المنوفية 4 مقاعد - محافظة الغربية 5 مقاعد - محافظة كفر الشيخ 3 مقاعد 2- (الدائرة الثانية) – دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (تضم 11 محافظة بإجمالي 35 مقعد) تتوزع كالاتي : - محافظة الجيزة 8 مقاعد - محافظة الفيوم 3 مقاعد - محافظة بني سويف 3 مقاعد - محافظة المنيا 5 مقاعد - محافظة اسيوط 4 مقاعد - محافظة الوادي الجديد مقعد - محافظة سوهاج 5 مقاعد Advertisements - محافظة قنا 3 مقاعد - محافظة الاقصر مقعد - محافظة أسوان مقعد - محافظة البحر الأحمر مقعد 3- ( الدائرة الثالثة) – قطاع شرق الدلتا ( تضم 7 محافظات بإجمالي 15 مقعد) تتوزع كالاتي : - محافظة الشرقية 7 مقاعد - محافظة دمياط مقعدين - محافظة بورسعيد مقعد - محافظة الاسماعلية مقعدين - محافظة السويس مقعد - محافظة شمال سيناء مقعد - محافظة جنوب سيناء مقعد 4-( الدائرة الرابعة ) - قطاع غرب الدلتا (تضم 3 محافظات بإجمالي 15 مقعد) - محافظة الاسكندرية 7 مقاعد - محافظة البحيرة 7 مقاعد - محافظة مطروح مقعد

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