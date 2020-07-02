7 مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس النواب الجديدة عددا من المستندات التى يقدمها المرشح لعضوية المجلس عند تقديم أوراق ترشحه، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية: · بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. · صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. · بيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. · إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر. Advertisements · الشهادة الدراسية الحاصل عليها. · شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء. · إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

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