شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صحة البرلمان": احترسوا ..50 % من المصابين بكورونا غير حاملين للأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن حالات الإصابة فى مصر لازالت فى مرحلة الثبات والتى تعنى أن معدل الإصابات يصل لـ 1500 إصابة يوميا و80 حالة وفاة، مبديا تفاؤله لانحسار الفيروس قريبا .

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار من تهاون البعض والذى ظهر خلال الفترة الأخيرة مع الفتح الجزئى فى التعايش مع كورونا، لافتا إلى أن آخر الأبحاث أظهرت أن ما يقرب من الـ50 % من الحالات المصابة ليس عليها أعراض تذكر وهذا يتطلب من الجميع الحذر وأخذ الاحتياط ومراعاة التباعد.

وشدد ، فى تصريحات له، أنه لابد من الحرص بشدة فى التعامل مع الوافدين من البلاد التى ينتشر فيها الفيروس، موضحا أن هيئة الدواء ساعدت فى تسجيل دوائين للعلاج بكورونا وهم افيجان وريمدسيفر، مؤكدا أنه لا يحصل عليهم إلا فى الرعاية الصحية وأسهم فى قصر عدد الحالات التى يمكن أن تحتاج لأجهزة التنفس الصناعى وذلك بنسبة 30 % ولا يستخدم إلا للحالات المتأخرة.

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وأوضح "ابو العلا" أن الكمامات القماش أثبتت فعالياتها فى الوقاية من الفيروس ولكن لابد من شرائها من أماكن موثوق فيها لضمان تطابقها صحيا ، مشيرا إلى أن وزارة التموين أعلنت توفيرها من خلال بطاقة التموين .

وأعلن "أبو العلا" أنه تم التواصل مع رئيس جهاز مدينة زايد وتم التأكد من توافر معامل تحاليل متنقلة بجوار الجامعات بأكتوبر لإجراء تحاليل التأكد من الإصابة بكورونا من عدمه وذلك بسعر زهيد للغاية.