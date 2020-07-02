بدء تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة والجمع المنزلي في الشرقية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب: أعلنت محافظ الشرقية، تفعيل المنظومة الجديدة للنظافة وتطبيقها بمدينة مشتول السوق، بالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وقال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، وذلك عبر تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة من المنازل السكنية والمحلات التجارية. من جانبه، أوضح المحاسب محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، إنه جرى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة والجمع المنزلى لأكياس القمامة من المنازل والمحلات التجارية، لافتًا إلى شراء 3 جرارات زراعية، ولودر، وعربتي "قلاب"، بالإضافة إلى 50 "براويطة" و5 عربات "تروسيكل"، بمشاركة 50 عامل نظافة، على أن يجري تحصيل مقابل مادي بسيط من المواطنين، بصورة شهرية؛ نظير جمع أكياس القمامة من المنازل والمحلات.

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