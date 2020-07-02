السعودية تسجل 54 وفاة و3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1752 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 3383 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 197 ألفا و608 حالات.
ولفتت إلى تسجيل 4909 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 137 ألفا و669 شخصا.
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