السعودية: تسجيل 3383 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إنه لا يزال يعارض العودة إلى الإغلاق في البلاد على الرغم من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.

وقال روحاني في تعليقات نشرت على موقع مكتبه على الإنترنت: "الإغلاق وإلغاء موسع لتخفيف (القيود) ليسا على الأجندة حتى إشعار آخر".

وأضاف الرئيس أنه بدلا من ذلك، يجب على المواطنين تكييف أنماط حياتهم مع فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11,106 حالات، بعد تسجيل 148 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 232 ألفا و863 حالة، بعد تسجيل 2652 حالة إصابة جديدة.

ويطالب الخبراء ووزارة الصحة بالعودة إلى قيود أكثر صرامة على الحياة العامة لمنع زيادة أخرى في أعداد الإصابات.

استأنفت جميع القطاعات في إيران تقريبا العمل منذ بدء تخفيف القيود في بداية مايو.

وقد تعرض روحاني لانتقادات بسبب سياسة تخفيف القيود، لكنه تمسك بها، قائلا إن أزمة فيروس كورونا لا يزال أمامها طريق طويل وأن القيود الاقتصادية غير قابلة للتطبيق على المدى الطويل.

وبدلا من ذلك، حث الإيرانيين على تعلم كيفية "التعايش مع الفيروس".