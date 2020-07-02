الكويت: حالة وفاة واحدة و919 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة، و919 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 359 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 47 ألفا و859 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 549 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 59.74%، و370 لغير الكويتيين بنسبة 40.26%.

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وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 142 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4312 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 395 ألفا و349 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و754 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 358 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 46 ألفا و940 حالة حتى يوم أمس.