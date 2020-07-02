100 قتيل في أسوأ حادثة منذ 5 سنوات في ميانمار

لقي ما لا يقل عن 113 شخصًا، مصرعهم جراء انهيار أرضي، اليوم الخميس، في منجم لحجر اليشم الكريم في شمال ميانمار.
قالت إدارة الإطفاء، إن العمال كانوا يجمعون الأحجار الكريمة في منطقة هباكانت الغنية باليشم في ولايةكاتشين عندما دفنتهم "موجة من الوحل" ناتجة عن الأمطار الغزيرة.
وأضافت أن عمال الإنقاذ انتشلوا 113 جثة وهناك المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين.
وقال تار لين ماونج المسؤول المحلي بوزارة الإعلام لـ"رويترز" عبر الهاتف "هناك جثث أخرى في الوحل... الأرقام سترتفع".
وتعد الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى من الحوادث الشائعة في مناجم هباكانت سيئة التنظيم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء ميانمار ولكن هذا هو أسوأ حادث منذ أكثر من خمس سنوات.
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