علق وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، على مسألة عزم دول تحالف "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 9.7 مليون برميل يوميًا إلى ما بعد يوليو 2020.
قال الوزير، خلال مشاركته في منتدى "فالداي" اليوم الخميس، إنه بموجب الاتفاق العالمي الحالي لخفض إنتاج النفط من المتوقعأن يخفف المنتجون التخفيضات بدءًا من أغسطس المقبل.
وأضاف نوفاك أنه لم يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على اتفاق "أوبك+".
وأشار إلى أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن دور تحالفات مثل "أوبك+" لايزال مهمًا، خصوصًا مع وجود العديد من "البجعات السوداء" في السوق.
وأكد الوزير الروسي أن التنسيق، بما في ذلك بين دول تحالف "أوبك+"، يخفف بشكل فعال من الآثار السلبية.
و"البجعة السوداء" هي كناية عن صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة، وبني هذا التشبيه على أن البجع كله أبيض، لكن تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا، بحدث غير متوقع.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة الروسية: لا قرار حول تعديلات محتملة على اتفاق "أوبك+" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.