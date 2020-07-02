تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 232863، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 148 خلال اليوم الماضي لتبلغ الحصيلة 11106.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 194098، بينما لا يزال 3097 مصابًا بالفيروس في حالة
ولفت المتحدث إلى أن معدلات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعًا في غالبية المحافظات.
وفي ظل هذا الواقع، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم الخميس، أن المواطنين لا يراعون التباعد الاجتماعي في وسائلالنقل العام، وأن التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء أدت إلى زيادة تفشي الوباء وزيادة المناطق الحمراء، مما يعرض الكوادر الطبية لضغط عمل وانهيار جسمي ونفسي.
وأعلن روحاني إعادة فرض بعض القيود في المناطق الحمراء، مؤكدا أنها ستكون ذكية ووفق معطيات دقيقة، وقال: "سنفرض قيودا ذكية في المناطق الحمراء تستهدف الأماكن المؤثرة في تفشي الفيروس ولن نلجأ إلى إغلاق شامل وواسع النطاق".
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