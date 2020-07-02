توتر بين الصين وبريطانيا بسبب هونغ كونغ

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غداة إعلانها تسهيل منح الجنسية لسكان هونج كونج، هددت الصين باتخاذ “إجراءات مناسبة” حال أقدمت بريطانيا على ذلك.
ومع تطبيق قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين في هونج كونج، أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية لسكان مستعمرتها السابقة.
وردا على ذلك، قالت السفارة الصينية بلندن، إنه إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فإنه “سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك”.
وأضافت “نعارض ذلك بحزم، ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة”.
وفي كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن بلاده ستنفذ تعهدها بتوسيع حقوق الهجرة لسكان هونج كونج.
واعتبرت الحكومة البريطانية أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين “انتهاكا واضحا”.
وأمس الأول الثلاثاء، أقر البرلمان الصيني، قانون الأمن القومي الذي يفرض عقوبات على مساعي الانفصال والتخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية.
وردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين، بشأن قانون الأمن القومي الجديد، حثت الصين الدول الأجنبية على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.