توتر بين الصين وبريطانيا بسبب هونغ كونغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة

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غداة إعلانها تسهيل منح الجنسية لسكان هونج كونج، هددت الصين باتخاذ “إجراءات مناسبة” حال أقدمت بريطانيا على ذلك.

ومع تطبيق قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين في هونج كونج، أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية لسكان مستعمرتها السابقة.

وردا على ذلك، قالت السفارة الصينية بلندن، إنه إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فإنه “سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك”.

وأضافت “نعارض ذلك بحزم، ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة”.

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وفي كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن بلاده ستنفذ تعهدها بتوسيع حقوق الهجرة لسكان هونج كونج.

واعتبرت الحكومة البريطانية أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين “انتهاكا واضحا”.

وأمس الأول الثلاثاء، أقر البرلمان الصيني، قانون الأمن القومي الذي يفرض عقوبات على مساعي الانفصال والتخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

وردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين، بشأن قانون الأمن القومي الجديد، حثت الصين الدول الأجنبية على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج.