لأول مرة.. إيران تعلن عن “حادث” بمنشأة نووية بمحافظة أصفهان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الخميس، لأول مرة عن وقوع “حادث” داخل منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان (وسط).

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، عن بهروز كمالوندي الناطق باسم المنظمة، أن الحادث وقع في أحد مستودعات المنطقة المفتوحة بمنشأة نطنز النووية.

ولا تزال طبيعة الواقعة داخل المحطة النووية، الذي وصفها المسؤول الإيراني بالحادث، وسبب حدوثها مجهولين حتى الآن.

واستطرد كمالوندي أن موقع الحادث كان مبنى قيد الإنشاء في المنطقة المفتوحة بمنشأة نطنز النووية.

وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الحادث لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية ولم يضر بالأنشطة الحالية للمنشأة، حسب قوله.

Advertisements

وأضاف أنه لا مخاوف من وجود تلوث نووي بسبب عدم نشاط المنشأة النووية المذكورة، وفق إيسنا.

يأتي الحادث بعد أقل من أسبوع على مشاهدة ضوء برتقالي لامع في السماء إثر وقوع انفجار هائل في شرقي طهران.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة الماضي، أن الضوء الشديد نجم عن انفجار خزان غاز في منطقة بارتشين العسكرية، ولم يتسبب في وقوع إصابات.

ومع ذلك، أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن موقع الانفجار كان في منطقة خجير الواقعة بطهران بعد يوم واحد من الحادث، والتي يرجح أن بها أنشطة عسكرية سرية.

وتصدرت منشأة نطنز النووية عناوين الأخبار، نهاية العام الماضي، بعد أن طردت إيران مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم اتهمته بالتآمر لإحداث تخريب صناعي بها.