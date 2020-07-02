كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر فشل أردوغان.. هذا ما كشفته زيارة الرئيس التركي لقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى الدوحة تستغرق يوما واحدا، سيلتقي خلالها مع تميم بن حمد.

وبحسب بيانان صادران عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووكالة الأنباء القطرية الحكومية، سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار البيانان، إلى أن هذه الزيارة لأردوغان " تعتبر الأولى له خارج البلاد، عقب جائحة فيروس كورونا".

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وقال النشطاء إن أمر له دلالتان: الأولى: دغدغة مشاعر الشعب القطري واستمالته لدعم الموقف التركي، لذلك كان لافتا إبراز الإعلاميين الموالين للحمدين وذبابه الإلكتروني تلك النقطة في الترويج لزيارة أردوغان، لإيهام القطريين أنه لهم لدى الرئيس التركي مكانة خاصة، وأن بلادهم أول وجهته بعد جائحة كورونا، في حين أن الحقيقة أنه محاولة ابتزاز مكشوفة لمشاعر القطريين البسطاء تمهيدا لابتزازهم ماديا.

الدلالة الثانية: تعكس حجم الورطة التي يعاني منها أردوغان، حتى إنه هرول لتميم لدفع فاتورة فشله الاقتصادي والسياسي، رغم أنه لم يمر عدة أيام على الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما عقب خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 20 يونيو/حزيران الماضي، الذي لوح فيه بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، لحفظ أمن واستقرار الدولتين.