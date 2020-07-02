كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر السبب وراء زيارة أردوغان إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، سر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى قطر.

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وقال الزعتر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"تركيا تعيش أزمة مالية على صعيد الوضع الداخلي، وعلى صعيد مشاريعهم الخارجية".

وأضاف الزعتر: "وبالتالي فزيارة أردوغان إلى قطر هي تهدف لتكثيف الضغط على النظام القطري لرفع قيمة الاستثمارات القطرية مما هو أعلى من 15% ".