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الصين تحث على زيادة طاقة الفحوص لكورونا استعدادا لتفش محتمل

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قالت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس إن الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس استعدادا لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفشي محتملة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في توجيهات على موقعها الإلكتروني إنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي.

وتشير التوجيهات إلى أن نتائج فحوص الحمض النووي تظهر خلال ست ساعات للمرضى في مستشفيات الحميات.

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