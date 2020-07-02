دولة عربية تعلن تطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا

وأشار الوزير المصري في بيان إلى أن هذه اللقاحات في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأضاف أن اللقاحات الأربعة تشمل "لقاحا مثبطا عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحدثة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولقاحا مثبطا لفيروس كورونا المستجد بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي لفيروس كورونا يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال".



وأوضح الوزير، أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

وذكر الوزير أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجار تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة GMP لاستخدامها في التجارب السريرية، قائلًا إنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات "1،3،4" من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.



وأوضح أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاث مواد طبيعية لها تأثير عال مثبط للفيروس، وجار تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.