أكبر 10 صناديق سيادية في العالم بينها 3 عربية

تجاوزت الاصول التي تديرها أكبر الصناديق السيادية في العالم نحو 2.8 تريليون دولار، وسط استحواذ أكبر10 صناديق على 69 % من الاصول العالمية، وفق أحدث تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية SWFI.

1 . صندوق التقاعد الحكومي النرويجي

يعد الصندوق السيادي للنرويج أكبر صندوق سيادي في العالم، والوحيد الذي تتجاوز أصوله 1 تريليون دولار، وتبلغ إجمالي الاصول التي يديرها نحو 18.1 تريليون دولار.

2 .مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)

يعد ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول قدرها 6.940 مليار دولار. وقد حقق الصندوق عائدا سنويا تراكميا خلال 10 أعوام بنسبة 6.07 %، بما يفوق المتوقع تحقيقه خلال تلك الفترة بنحو 45 نقطة أساس.

3 .جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)

يعد جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، الصندوق السيادي لامارة أبوظبي. وهو ثالث أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم، والاكبر في منطقة الشرق الاوسط، عبر إدارته أصولا بنحو 579.6 مليار دولار.

4 .الهيئة العامة للاستثمار الكويتية

يعد رابع أكبر صندوق سيادي في العالم، والثاني في منطقة الشرق الاوسط، بحجم أصول يبلغ 533.6 مليار دولار.

5 .المحفظة الاستثمارية لمؤسسة النقد بهونج كونج

تأسست المحفظة الاستثمارية التابعة لحكومة هونغ كونغ في عام 1935 ، ثم سميت لاحقا ( Exchange Fund Ordinance) ويدار الصندوق السيادي حاليا من سلطة النقد بهونغ كونغ (HKMA) .

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6 . شركة حكومة سنغافورة لالستثمار (GIC)

يعد صندوق (Limited Private GIC) سادس أكبر صندوق سيادي في العالم، عبر إدارته أصولا بنحو 440 مليار دولار.

7 .SAFE Investment Company

أسست شركة (Investment SAFE Company ) في عام 1997 ببكين، لتكون أحد الصناديق السيادية الصينية، الذي يعد سابع أكبر صندوق على مستوى العالم، بأصول قدرها 8.417 مليار دولار.

8 . تماسيك القابضة

تدير شركة تماسيك القابضة، أحد الصناديق السيادية بسنغافورة، أصولا بقيمة 4.375 مليار دولار. وتملكها وزارة المالية السنغافورية.

9 . صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)

يعد ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم العربي، والتاسع عالميا من حيث حجم أصول تتعدى قيمتها 360 مليار دولار.

10 .المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي

أسس المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي في عام 2000 ، وهو عاشر أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم، بحجم أصول قدرها 325 مليار دولار. ويدير أصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدعم الانفاق على الضمان الاجتماعي للمواطنين في الصين.