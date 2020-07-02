تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن المصابين بفيروس كورونا

تظهر أدلة متزايدة أن معظم المصابين بفيروس كورونا المستجد لا ينقلون العدوى إلى أشخاص آخرين، هذا هو الخبر الجيد، ولكن بالمقابل هناك من يتحول إلى "ناقل العدوى الفائق" لعدد كبير من الناس، فلماذا يحدث ذلك.
وقال الكاتب إن أغلب المصابين بهذا الفيروس لا ينقلون العدوى إلى شخص آخر، ولكن عددا قليلا منهم ينقلها إلى الآخرين في ما يسمى ظاهرة "ناقل العدوى الفائق".
وعندما ظهر الفيروس لأول مرة في الصين، سارع علماء الأوبئة لفهم كيفية انتشاره من شخص لآخر، وتمثلت إحدى مهامهم الأساسية في تقدير متوسط عدد الذين قد يلتقطون العدوى من مريض، أو ما يسميه علماء الأوبئة "الرقم التكاثري".
وفي الواقع، تبين أن فيروس كورونا الجديد لديه رقم تكاثري يتراوح بين اثنين وثلاثة، ومن المستحيل تحديد الرقم الدقيق، لأن سلوك الأشخاص يمكن أن يسهل أو يُصعب انتشار الفيروس، فمثلا، من خلال الدخول في فترة الإغلاق انخفض الرقم التكاثري بولاية ماساتشوستس من 2.2 بداية آذار ليصل إلى واحد فقط بحلول نهاية الشهر.
وأشار المقال إلى أنه في حال نقلت عدوى الفيروس إلى 20 شخصا، من قبل شخص واحد فقط من عشرة أشخاص، فسيظل المتوسط اثنين.
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